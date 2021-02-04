سموحة يمدد عقد أحمد سامي مدرب الفريق لمدة عام

قرر المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، تجديد التعاقد مع أحمد سامي المدير الفني للفريق لمدة عاما آخر لينتهي عقدة بانتهاء موسم ٢٠٢٢/٢٠٢١. جاء ذلك عقب تقديم مستوى جيد منذ توليه قياده الفريق. ويأمل أحمد سامي في تحقيق كافة البطولات داخل نادي سموحة من أجل إسعاد جماهير الموج الأزرق. وحقق سموحة فوزا هاما علي الإسماعيلي بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة ١١ لبطولة الدوري المصري.

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