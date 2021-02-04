مسحة طبية للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك على هامش تدريبات اليوم التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
يأتي ذلك ضمن البروتوكول المتبع، استعدادا لمواجهة الزمالك أمام الاتحاد السكندري المقررة إقامتها الأحد المقبل في الجولة الثانية عشرة دوري الممتاز.
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