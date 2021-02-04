صباح المونديال.. جماهير الكرة تساند الأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم

تنطلق اليوم الخميس، مباريات بطولة كأس العالم للأندية، حيث من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الدحيل القطري -مستضيف البطولة- في افتتاح مباريات بطل إفريقيا بالمونديال.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #يلا_يا_اهلي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.