تنطلق اليوم الخميس، مباريات بطولة كأس العالم للأندية، حيث من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الدحيل القطري -مستضيف البطولة- في افتتاح مباريات بطل إفريقيا بالمونديال.
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #يلا_يا_اهلي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صباح المونديال.. جماهير الكرة تساند الأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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