حدث كروي كبير ينتظره كل جماهير القلعة الحمراء اليوم الخميس في تمام السابعة والنصف، ويترقب عدد كبير في ربوع الوطن العربي والقارة السمراء ظهور النادي الاهلي ممثل مصر وأفريقيا فى كأس العالم للأندية، ويشهد الجميع استعدادات لمثل هذا الحدث.
ورصدت عدسة دوت الخليج توقعات الجماهير لأداء الأهلي اليوم، وعن نتيجة المباراة وخط سيرها، وأبرز الاسماء التي يتوقعون لها إحراز الأهداف.
وفي البداية توقع محمود عبد الرحيم أن يفوز الأهلي في المباراة 2/0، ويحرز الأهداف مجدي أفشة واليو ديانج، ويتوقع أن تكون المباراة صعبة لكلا الفريقين، ولكن خبرة الأهلي ستشكل الفارق وتحسم المباراة.
وتابع مروان أيمن أنه يتوقع تعادل الأهلي مع الدحيل القطري وحسم المباراة سيكون في الوقت الإضافي، وأن يكون الأهلي هو الأقوى في الدفاع والدحيل القطري هو الأقرب في الهجوم.
وذكر خالد سالم أن الأهلي قادر على الفوز رغم صعوبة المباراة، ويتوقع فوز الأهلي 2/1، ويحرز الأهداف حسين الشحات ومجدي قفشة، ويتوقع هجوما قويا وعزيمة الأهلي علي اقتناص الفرص.
وأوضح أكرم فريد أن خبرة الأهلي في خوض المباريات الهامة والبطولات ستقوده للفوز، ويتوقع فوز الاهلي 2/0، وعن الأهداف أضاف أن حسين الشحات ومحمود كهرباء وبدر بانون هما الأقرب للتسجيل.
واختتم جمال عبد الحليم أن الأهلي ينتظره ملايين المشجعين حول العالم، وعليه أن يستغل كل فرصة لتحقيق الفوز والتميز في هذه البطولة، وتوقع الفوز 2/0 لصالح الأهلي ضد الدحيل بأهداف من قفشة والشحات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي والدحيل.. أقوى هجوم يواجه أقوى دفاع.. والجمهور يتمنى مباراة حافلة بالأهداف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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