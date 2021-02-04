نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة بيراميدز تقترب من إقالة أروابارينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدرس مسؤولو نادي بيراميدز الإطاحة بالأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني للفريق، في ظل النتائج المخيبة التي حققها الفريق خلال الفترة الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل بيراميدز هذا الموسم في 6 مباربات في بطولة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى تلقى هزيمتين أمام كل من الاتحاد السكندري وإنبي.

في حين فاز بيراميدز في 3 لقاءات فقط من أصل 11 مواجهة خاضها في بطولة الدوري المصري هذا الموسم، على حساب كل من سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي والمقاولون العرب.

وتدرس إدارة بيراميدز، الإطاحة بالثنائي هاني سعيد المدير الرياضي للفريق، وتوجيه الشكر للمدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا وتعيين جهاز فني جديد.