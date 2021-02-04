انت الان تتابع تفاصيل خبر الهلال وابها مباشر.. مشاهدة مباراة الهلال ضد ابها بث مباشر اليوم الخميس 4-2-2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد مباراة الهلال ضد أبها، اليوم الخميس 4 فبراير 2021 ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري السعودي، عصر اليوم الخميس 4 فبراير 2021، في تمام الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش، 18:15 بتوقيت السعودية ويتمبث مباراة الهلال وابها على قناة الرياضية السعودي اتش دي 2 بصوت المعلق عيسى الحربين .

مشاهدة مباراة الهلال وابها بث مباشر، يدخل الهلال هذا اللقاء الكروي محاولا إرضاء أنصاره بعد النتائج السلبية التي قدمها الفريق في الآونة الأخيرة،حيث حقق في أخرة 5 مباريات فوز واحد، وأربع تعادلات .

الهلال وابها بث مباشر اليوم، يستعد فريق الهلال لملاقاة نظيره أبها اليوم الخميس، في لقاء لحساب الجولة السابعة عشر من منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والتي ستقام على ستاد الأمير فيصل بن فهد “الملز”.

بث مباشر مباراة الهلال وابها على قناة KSA SPORTS HD2 بصوت المعلق الرياضي عيسى الحربين، في تمام الساعة 18:15 بتوقيت الرياض، 17:15 بتوقيت مصر، يدخل نادي الهلال المباراة محاولا حصد الثلاث نقاط من هذه المباراة .

الهلال وابها مباشر الان، بينما يأتي فريق أبها للمواجهة الصعبة أمام الزعيم على أمل الخروج ولو بنقطة واحدة فقط من المباراة ليستعيد ثقته ويتقدم أكثر في مركز ترتيب الدوري، ويحتل أبها حالياً المركز العاشر برصيد 21 نقطة متساويا مع الوحدة صاحب المركز التاسع و القادسية صاحب المركز الثامن والنصر صاحب المركز السابع، مما يعني أن الفوز على الهلال سيضع الفريق في المركز السابع متقدما بذلك ثلاث مراكز.