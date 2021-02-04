احتفلت الاعلاميه شيما صابر بعيد ميلادها ممن خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . ونشرت صورة لها برفقه زوجها رامي ، وعلقت قائله : " و كأنها اول سنه في حياتي !!! اول مره اكون مبسوطه كده بعيد ميلادي و مستنيه سنين تانيه تيجي و تعدي بسرعه و احنا سوا ... شكرا علي وجودك في حياتي ..شكرا علي كل حاجه بتعملهالي و شكرا علي جول امبارح ???? بحبك " . وعقد مؤخرًا رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي، قرانه على الإعلامية شيما صابر الشهيرة بـ "مذيعة الكورة"، وذلك في حفل صغير بإحدى الفيلات في وجود العائلتين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بصورة رومانسيه .. شيما صابر تحتفل بعيد ميلادها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.