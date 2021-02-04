أشرف بن شرقي يحصل على راحة سلبية من تدريبات الزمالك الجماعية

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق، راحة سلبية من المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وخاض أشرف بن شرقي تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، في ظل معاناته من الإصابة بكدمة قوية في أحد الضلوع .

وعقد عبدالحليم علي مدير الكرة، جلسة سريعة مع أشرف بن شرقي للاطمئنان عليه.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.