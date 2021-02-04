مران الزمالك.. تدريبات بدنية قوية للاعبين تحت إشراف بيدرو

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات بدنية قوية تحت إشراف جوزيه بيدرو مدرب الأحمال بالفريق على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة جايمي باتشيكو، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز. ويستضيف الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.

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