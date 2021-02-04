مران الزمالك.. تدريبات فنية وتكتيكية استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة. وتولى جايمي باتشيكو المدير الفني، الإشراف على تدريب مجموعة بينما تولى مدحت عبد الهادي المدرب العام الإشراف على المجموعة الأخرى. وأدت كل مجموعة بعض التدريبات الفنية والجمل التكتيكية، وأوقف الجهاز الفني المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء، وتوجيه التعليمات للاعبين. ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر الدوري الممتاز.

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