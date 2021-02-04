الاتفاق يسقط أمام العين بهدف في الدوري السعودي.. فيديو

سقط فريق الاتفاق أمام نظيره العين بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد مدينة الملك سعود الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري السعودي.

جاء هدف العين والمباراة الوحيد عن طريق خوانبي أنور في الدقيقة 24 من عمر المباراة.

الاتفاق كان الأفضل خلال المباراة رغم الهزيمة، حيث سيطر على مجريات اللثاء بنسبة استحواذا بلغت 56 %، وسدد 17 تسديدة من 4 تصويبات على المرمى، إلا أنه فشل في هز شباك العين.

في المقابل سدد العين 11 تسديدة طوال اللقاء من ضمنهم 3 تصويبات على المرمى.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد الاتفاق عند 24 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي، بينما رفع العين رصيده إلى النقطة 13 في المركز الـ 15 وقبل الأخير.