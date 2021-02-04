21 لاعبا فى قائمة نسور لاڤيينا لمواجهة ملوى فى دور الـ 64 بـ كأس مصر

سافر منذ قليل لاعبوا وجهاز فنى فريق لاڤيينا إلى محافظة المنيا للمبيت بها قبل مواجهة فريق ملوى بعد ظهر غدا الجمعة ضمن مباريات دور ال 64 لكاس مصر على ملعب مركز شباب ملوى .

وكان الجهاز الفني بقيادة ك عصام عيد قد قام باجراء اخر تدريب للفريق قبل السفر بعدها أعلن قائمة اللقاء والتى تضم 21 لاعب منهم حراس مرمى وضمت قائمة اللقاء كلا من

حراسة المرمي

كاميني - احمد حجاج - محمد ربيع

خط الدفاع

احمد السكري - احمد طلحه - محمد كاستيلو - طه الشيخ - عمرو يحيي - عمر خالد

خط الوسط

قاسم ربيع - محمود مجاهد - وليد موهبه - ايهاب كامل - خالد خلف - سلطان السعدي

خط الهجوم

ايمن موكا - محمد عصام - ريجا - عبدالله عزب - طه عبدالحليم - هشام نيمار

يغيب عن المباراة خمسة لاعبين

هداف الفريق كيتو وعبدالستار بيبو وحسام عبد الباقى وعباس صابر للاصابة

وطارق فضل للإيقاف

من ناحية أخرى سيحضر المباراة الهامة جميع أعضاء مجلس إدارة نادى لاڤيينا والمدير الرياضى والمدير التنفيذي