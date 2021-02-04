نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاسونجو يوجه رسالة نارية لإدارة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك السابق، عن حقيقة وجود أزمة بينه وبين مسؤولي النادي الأبيض بخصوص مستحقاته المتأخرة من الموسم الماضي.

وقال كابونجو كاسونجو في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي:" بأنه يعشق نادي الزمالك ولا يحب أن تكون أي أزمات بينه وبين النادي، مؤكداً على رغبته في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وأضاف: "الزمالك بمثابة منزلي وليس مجرد ناد لعبت بقميصه، علاقتي بالجميع طيبة وأتواصل مع اللاعبين بشكل مستمر".

وتابع: "مصدوم من بعض مسؤولي الزمالك لأن كل ما طلبوه مني قمت بتنفيذه بالحرف الواحد من أجل حبي وارتباطي بالنادي وجماهيره، ولكن لم أحصل على مستحقاتي المتأخرة حتى الآن، وتلقيت العديد من الوعود وأتواصل معهم منذ 15 يناير وفي كل مرة يُقال لي موعد جديد دون فعل حقيقي".

وأكد كاسونجو: " لن أفعل مثلما فعل اللاعبين الأجانب السابقين بشكوى النادي في فيفا ولكني أريد حقوقي ومستحقاتي كما وعدني المسؤولين في النادي.

وأختتم تصريحاته قائلاً: "أشعر بالإمتنان لجماهير الزمالك العظيمة فهم خير مثال للإنتماء، أحبهم من كل قلبي وأشكرهم على كل الدعم التي وجدته منهم خلال وجودي في النادي وبعد رحيلي، أنا الآن واحد منهم أتمنى التوفيق للزمالك في كل المباريات والبطولات القادمة".