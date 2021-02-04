نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بروسيا دورتموند يخطط لتخفيض سعر نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية ألمانية أن بروسيا دورتموند الألماني أبدى إستعداده لتخفيض سعر نجمه الإنجليزي جادون سانشو المطلوب في العديد من الأندية الأوروبية.

وأشارت صحيفة بيلد الألمانية إلى أن مانشستر يونايتد الإنجليزي حاول التعاقد مع سانشو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن مسئولو النادي الألماني طلبوا الحصول على حوالي 108 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عنه.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن بروسيا دورتموند سيخفض سعر سانشو 20 مليون جنيه إسترليني ليصبح سعره 88 مليون إسترليني.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن النجم الإنجليزي ارتبط بالانتقال إلى العديد من الأندية على رأسها ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ولكن يعتبر مانشستر يونايتد الأبرز للتعاقد معه.