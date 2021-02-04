نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السعودي يتخذ إجراءات جديدة بشأن فيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعميمًا إلى أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بشأن التشديد في تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشدد الاتحاد على ضرورة التقيد وإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا قبل 48 ساعة من انطلاق مباريات الجولة الثامنة عشر، وتقديم النتيجة موثّقة من مختبر معتمد لجميع المشاركين ورفعها إلى غرفة التحكم بجائحة كورونا بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشار الاتحاد في تعميمه إلى أنه لن يُسمح لأي لاعب بالمشاركة في المباريات إلا بعد موافاة الغرفة بنتائج الاختبارات.