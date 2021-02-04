تردد قناة بين سبورت المفتوحة Bein SPORTS 2021 العارضة لمباراة الأهلي أمام الدحيل في كأس العالم للأندية

عمر شويل - جدة تردد قناة بين سبورت المفتوحة 2021 ، تنطلق اليوم الخميس في السابعة والنصف مساءا أولى لقاءات كأس العالم للأندية المقامة في قطر، ومنذ أن أعلنت مجموعة قنوات بين سبورت عن قيامها ببث لقاء الأهلي المصري مع نادي الدحيل القطري وازداد معدل البحث عن أحدث تردد قناة بين سبورت المفتوحة 2021 وهو ما سوف نقوم بعرضه لكم من خلال ثقفني فتابعونا.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة 2021

أعلنت مجموعة قنوات بين سبورت أنه سوف تقوم ببث مباراة الأهلي والدحيل القطري في أولى مباريات كأس العالم للأندية 2021، ومن المقرر إذاعة المباراة على قناتين إحداهما القناة المفتوحة والأخرى القناة المشفرة، ويصاحب هذه القناة استوديو تحليلي، وإليكم تردد قناة بين سبورت المفتوحة 2021 حتى تتمتعوا بمشاهدة ممتعة للمباراة:

التردد 12765 معامل الاستقطاب 27500 معدل تصحيح الخطأ 4/3 الاستقطاب أفقي