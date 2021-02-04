نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بين سبورت المفتوحة Bein SPORTS 2021 العارضة لمباراة الأهلي أمام الدحيل في كأس العالم للأندية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة بين سبورت المفتوحة 2021 ، تنطلق اليوم الخميس في السابعة والنصف مساءا أولى لقاءات كأس العالم للأندية المقامة في قطر، ومنذ أن أعلنت مجموعة قنوات بين سبورت عن قيامها ببث لقاء الأهلي المصري مع نادي الدحيل القطري وازداد معدل البحث عن أحدث تردد قناة بين سبورت المفتوحة 2021 وهو ما سوف نقوم بعرضه لكم من خلال ثقفني فتابعونا.
تردد قناة بين سبورت المفتوحة 2021
أعلنت مجموعة قنوات بين سبورت أنه سوف تقوم ببث مباراة الأهلي والدحيل القطري في أولى مباريات كأس العالم للأندية 2021، ومن المقرر إذاعة المباراة على قناتين إحداهما القناة المفتوحة والأخرى القناة المشفرة، ويصاحب هذه القناة استوديو تحليلي، وإليكم تردد قناة بين سبورت المفتوحة 2021 حتى تتمتعوا بمشاهدة ممتعة للمباراة:
|التردد
|12765
|معامل الاستقطاب
|27500
|معدل تصحيح الخطأ
|4/3
|الاستقطاب
|أفقي
قنوات بين سبورت
يلتقي اليوم الفريقين الأهلي المصري مع الدحيل القطري في أولى مباريات كأس العالم الأندية، ويسعى كلا من الفريقين إلى تحقيق الفوز في اللقاء للصعود إلى دور ال 4 من هذه البطولة التي تضم أفضل 8 فرق على مستوى العالم، وقد تأهل النادي الأهلي بعد أن حققا فوزا غاليا على غريمه التقليدي الزمالك، بينما يشارك نادي الدحيل القطري باعتباره الفائز في الدوري القطري الدولة المستضيفة لهذه البطولة، جدير بالذكر أن مجموعة قنوات بين سبورت تمتلك حقوق بث العديد من البطولات المحلية والعالمية تقوم ببثها عبر شبكة من القنوات من أهمها بطولة كأس العالم والدوري الفرنسي والدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي، بالإضافة إلى دوري المحترفين الإنجليزي وكأس العالم للأندية وعدد كبير من الأحداث الرياضية الهامة على مستوى العالم، ولذلك فالمجموعة تلقى عدد كبير من المتابعين لمتابعة أهم وأكبر الأحداث الرياضية على مستوى العالم.
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