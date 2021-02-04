اعرف تردد قناة مكسبي لمشاهدة مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

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محمد سياف - ابو ظبي - الآن يمكنكم متابعينا الأعزاء ضبط تردد قناة مكسبي والتي أعلنت في وقت سابق عن أنها سوف تقوم بإذاعة مباريات النادي الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام حاليا في دولة قطر وينتظر الملايين من عشاق النادي الأهلي في مصر والوطن العربي القمة العربية مع نادي الدحيل بطل قطر وواحد من أفضل الفرق العربية في هذا الموسم ومن المتوقع أن يشهد اللقاء منافسة كبيرة بين الناديين الكبيرين وسوف يواجه الفائز في هذا اللقاء نادي بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا في جولة نصف النهائي والتي من المقرر أن تقام يوم 8 فبراير القادم.

تردد قناة مكسبي علي النايل سات 2021

اضبط الآن تردد قناة مكسبي علي القمر الصناعي المصري النايل سات لمشاهدة مباريات النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية ومتابعة واحدة من أقوي البطولات العالمية والتي يتنافس فيها الأندية أبطال القارات واليكم متابعينا الأعزاء تردد قناة مكسبي علي النايل سات 2021:

تردد القناة: 11411

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

اعرف تردد قناة مكسبي لمشاهدة مباريات كأس العالم للأندية

أعلنت قناة مكسبي الفضائية عن أنها سوف تقوم بإذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية علي شاشتها مجانا للجمهور المصري والعربي وسوف تقام البطولة في الفترة من 4 فبراير 2021 وحتي 11 فبراير 2021 ويشارك في البطولة الأندية التالية:

النادي الأهلي المصري

نادي الدحيل القطري

نادي بايرن ميونخ الألماني

نادي بالميراس البرازيلي

نادي تايجر أونال المكسيكي

نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي

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