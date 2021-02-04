يمتلكان نفس العقلية.. وائل جمعة: من الرائع مواجهة الأهلي لـ بايرن ميونخ

قال وائل جمعة لاعب النادي الأهلي السابق، إن فريق بايرن ميونيخ الألماني يمتلك نفس العقلية التي يمتلكها الفريق الأحمر، مشيرًا إلى أنه سيكون من الرائع اللعب أمامهم في كأس العالم للأنديةعقب التغلب على الدحيل.

وأضاف جمعة في حوار أجراه الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونيخ: "عندما يرتكب بعض اللاعبين الأخطاء، أحس أنني أستطيع اللعب الآن بجسدي وبالإمكانيات التي أمتلكها، أنا اتابع جميع مباريات الأهلي، وكما قلت سابقا، أنا سعيد للغاية لرؤية الفرق هنا في قطر في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "الشيء الذي يسعد الناس في مصر هي كرة القدم، وبالأخص الأهلي، لأنه فريق كبير ولديه لحظات تاريخية تسعد المشجعين كل يوم في كل بطولة يلعبها وكل بطولة يتوج بها".

وتابع: "الأهلي هو معنى الحياة، إن الشعار الرئيسي للأهلي هو قاتل من أجل البطولة، قاتل من أجل المشجعين، وأعتقد أنه نفس الشيء في أوروبا وفي ألمانيا، وخاصة بالنسبة لبايرن ميونيخ الذي يمتلك مشجعون رائعون بنفس العقلية مثل الأهلي".

وأكمل مدافع الأهلي السابق: "أعتقد أن احتلال المركز الثالث في عام 2006 مع الأهلي كان لحظة تاريخية كبيرة بالنسبة لي وللأهلي، سيكون من الرائع اللعب ضد بايرن، لكن قبل كل شيء، اريد أن يركز النادي واللاعبون على المباراة الأولى ضد الدحيل القطري، أريدهم أن يفكروا فقط في مباراة الدحيل، وبعد ذلك ستأتي المباراة ضد بايرن وسيكون من الرائع اللعب ضد عملاق أوروبا".

واختتم جمعة تصريحاته: "بايرن ميونيخ لديهم فريق قوي ولديهم عقلية قوية وهذا الفريق ليس لديه أعذار، ولديه كل شيء للفوز بهذه البطولة، وأعتقد أنهم يمكنهم أيضا الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا العام أيضًا، لأنهم لا يزال لديهم نفس الفريق، ولديهم لاعبون رائعون ومدرب رائع ودعم الجميع".