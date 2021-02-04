الأهلي ضد الدحيل.. حسين ياسر المحمدي: مباراة بين الخبرة والطموح

تحدث حسين ياسر المحمدي نجم الأهلي والزمالك السابق عن مباراة الأهلي والدحيل القطري التي ستقام اليوم الخميس، في تمام السابعة والنصف مساء، على ستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال حسين ياسر في تصريحات خاصة لصدى البلد:" مباراة صعبة على الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا والدحيل بطل البلد المستضيف للبطولة والذي تعاقد مؤخرا مع نجوم قادمين من أندية كبيرة ويمتلك طموح كبيرن ويريد أن يكون ندا قويا للأهلي".

وتابع:" الأهلي أيضا نادٍ كبير ببطولاته ويمتلك الخبرات في بطولة كأس العالم للأندية، على عكس الدحيل الذي سيشارك لأول مرة في البطولة".

وأشار:" من الصعب توقع نتيجة مباراة الأهلي والدحيل، لكن أتمنى أن يقدم الفريقين مستوى يليق بالكرة العربية، وأن يرى الناس والعالم أن الكرة العربية بخير وتمتلك إمكانيات جيدة ولاعبين مميزين، كما أن هذه البطولات تساعد في تألق بعض اللاعبين".

وواصل:" التألق دائما يكون من نصيب اللاعبين الذين يسجلون الأهداف في الأوقات الصعبة".

وأشار:" الدحيل يمتلك لاعبين مميزين في خط الهجوم كما أتمنى بشكل شخصي أخي أحمد ياسر المحمدي مع الدحيل اليوم،".

واختتم:" أيضا الأهلي يمتلك العديد من اللاعبين القادرين على التألق في مباراة اليوم مثل أفشة وحسين الشحات، وإن شاء الله نرى مباراة جيدة في النهاية".