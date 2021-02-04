الاهلي ينهي المحاضرة الاخيرة قبل التحرك لملعب مباراة الدحيل القطري

انهي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالاهلي محاضرته الاخيرة مع لاعبيه قبل التوجه لمواجهة الدحيل القطري بمونديال العالم.

وتصل حافلة الأهلي إلى ملعب المباراة في السادسة مساء؛ أي قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف الساعة، وهو الأمر الذي تم التشديد عليه خلال الاجتماع الفني الخاص بالمباراة أمس.

يذكر أن الأهلي يواجه الدحيل القطري اليوم في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.