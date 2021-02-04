نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق كرة القدم المصرية عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة لحساب مباريات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

ويُمكن لعشاق القلعة الحمراء متابعة اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة بتعليق الجزائري الكبير حفيظ دراجي على التردد التالي :-

التردد : 12604.

معامل تصحيح الخطأ 3/4

معدل الترميز : 27500

الأستقطاب : أفقي.

في الوقت الذي أعلنت فيه قناة مكسبي المفتوحة إذاعة المباراة على التردد الآتي :-

التردد : 11411

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

معدل الترميز : 27500.

الأستقطاب : أفقي.