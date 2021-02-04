بوكيتينو يرفض الإجابة على إمكانية ضم ميسي لصفوف باريس سان جيرمان لهذه الأسباب!

أحمد جودة - القاهرة - امتنع ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، اليوم الخميس، عن التعليق على إمكانية التعاقد مع ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

وقال بوكيتينو، خلال تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "لن أتطرق للحديث عن ميسي، أو أعلق على ما قاله دي ماريا، أو أي لاعب آخر بالفريق، بشأن إمكانية التعاقد معه".

وتابع: "كل كلمة صادرة عني سيساء تفسيرها، وستترك أصداء غير جيدة في بلد آخر.. يجب التركيز على تطوير قدرات الفريق، إنها مهمة ليست بسيطة.. بل نلعب مسابقة صعبة في ظروف قاسية، ووسط جائحة عالمية".

وأضاف: "لن أذكر أسماء.. بل سأترك إدارة النادي تعمل في صمت وسرية، لتكوين أفضل فريق".

وعن مستوى آنخيل دي ماريا، قال: "أنا سعيد بما يقدمه دي ماريا وكل اللاعبين

، هو يحتاج إلى وقت أكبر للمشاركة في المباريات، لأنه عنصر مهم جدا بالفريق، ومن أصحاب الخبرة، حيث يتواجد منذ فترة طويلة في النادي".

وفيما يتعلق باستقالة أندريه فيلاش بواش، مدرب مارسيليا، قبل مباراة الفريقين المقررة الأحد المقبل، في كلاسيكو الدوري، أنني أعرف بواش جيدا، لقد سبق أن عمل كل منا مدربا لتوتنهام.. وفي مثل هذه الحالات، يتضامن المدربون مع بعضهم".

وأختتم: "الكلاسيكو يبقى الكلاسيكو، مارسيليا سيقدم أفضل ما لديه، ولا يمكن التنبؤ بسيناريو مثل هذه اللقاءات".