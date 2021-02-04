نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يتحرك إلى ستاد مباراة الدحيل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تحركت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مقر إقامتها إلى استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، لخوض مباراة الدحيل القطري، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.
يذكر أن الأهلي يواجه الدحيل القطري اليوم في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية التي تنطلق اليوم وتستمر حتى ١١ من فبراير الجاري.
ويخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:
محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود كهربا وياسر إبراهيم وسعد سمير ومروان محسن وصلاح محسن ومصطفى شوبير.