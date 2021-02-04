نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيجريس أونال المكسيكي إلى نصف نهائي مونديال الاندية على حساب أولسان هيونداي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تيجريس المكسيكي من الوصول لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بفوزه على فريق نادي اولسان هيونداي الكوري الجنوبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقان لحساب مباريات الدور الثاني من البطولة.

تمكن أولسان من إفتتاح التسجيل عن طريق كي هي كيم في الدقيقة الرابعة والعشرين قبل أن يضيف جينياك هدفي فريقه في الدقائق الثامنة والثلاثين والأولى من الوقت بدل الضائع.

بهذا الفوز يخوض الفريق المكسيكي مباراة الدور نصف النهائي ضد فريق نادي بالميراس البرازيلي في مواجهة قوية للغاية يتحدد على إثرها المتأهل للدور النهائي من كأس العالم للأندية.