نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة خاصة من باتشكو مع لاعبي الزمالك.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع اللاعبين، قبل انطلاق المران المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة، في حضور عبدالحليم على مدير الكرة.

وحرص البرتغالي على تحفيز اللاعبين خلال الجلسة، وطالبهم باستعادة ذاكرة الانتصارات من جديد.

وأشار باتشيكو للاعبين أنه يثق في قدراتهم وإمكانياتهم في تخطي الكبوة الحالية، واستعادة النتائج الإيجابية من جديد والبداية ستكون من لقاء الاتحاد السكندري.

ووعد لاعبو الزمالك في نهاية الجلسة على مصالحة الجماهير والعودة من جديد للانتصارات ومواصلة تصدر بطولة الدوري الممتاز.

وويواجه الزمالك الاتحاد السكندري الأحد المقبل، في الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.