- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد بي إن سبورت المفتوحة 2021 BeIN sport الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تردد بي إن سبورت المفتوحة 2021 نقدمه لكم، حيث تقوم مجموعة بي إن سبورت من خلال قناتين بالمجموعة، إحداهما مفتوحة والأخرى مشفرة، مباريات كأس العالم للأندية، المقرر عقدها بنسختها الحالية في دولة قطر، حيث سيتم تغطية أحداث المباراة فقط من خلال قناة بي إن المفتوحة، بينما ستقوم القناة المشفرة بعرض المباراة واستوديو تحليلي للأحداث يضم باقة من أفضل المحللين الرياضين.
تردد بي إن سبورت المفتوحة 2021
تنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة اليوم الخميس 4 فبراير 2021، أحداث مباراة الأهلي والدحيل القطري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا، بتوقيت القاهرة، وستقوم القنوات بتغطية أحداث المباراة مباشرة من أرض الملعب عبر شاشاتها بجودة عالية، بحيث يمكن يمكن للمشاهدين استقبال القناة بضبط أجهزة الاستقبال على التردد الذي سنقوم بتوفيره لكم.
وأوضحت مجموعة بي إن سبورت، أنها ستقوم بتغطية أحداث المباريات ونقلها عبر قناتين، قناة مفتوحة وقناة مشفرة، بحيث تقوم من خلال القناة المفتوحة بعرض أحداث المباراة فقط، بينما ستقوم القناة المشفرة كذلك بعرض استوديو تحليلي للمباراة، وقناة بي إن سبورت المفتوحة يتم نقلها عبر القمر الصناعي النايل سات، بحيث يتم نقل محتوى القناة الرياضي الرائع على مدار ال24 ساعة.
ضبط تردد بي إن سبورت المفتوحة 2021
يمكن لمشاهدي ومتابعي قناة بي إن المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية، استقبال القناة لمتابعة محتواها من خلال ضبط أجهزة الاستقبال لديكم على التردد التالي:
|التردد
|12765 أو 11054
|الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد بي إن سبورت المفتوحة 2021 BeIN sport الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.