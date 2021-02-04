أشرف صبحي يوقع بروتوكول تعاون مع 4 بنوك لرعاية مشروعات رياضية

وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم بروتوكولات تعاون مع بنوك " الأهلي المصري، مصر، التجاري الدولي (مصر)، القاهرة" لرعاية عدد من المشروعات الرياضية والشبابية بالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر الذي لا يدخر جهدا في دعم المجتمع المصري على كافة الأصعدة، وتستهدف بروتوكولات التعاون توفير دعم للأنشطة الرياضية والشبابية للمواطنين بـ 34 مليون جنيه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر.

وتتبنى البنوك الوطنية توفير دعم الأنشطة الرياضية والشبابية للمواطنين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة انطلاقًا من الدور الرائد لها في مجال المسئولية المجتمعية، وحرص البنوك الأربعة على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.

وقع بروتوكولات التعاون الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ورؤساء البنوك المشاركة في الرعاية وهم محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ويحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وحسين أباظة المسئول التنفيذي الرئيسي بالبنك التجاري الدولي(مصر)، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة.

وبموجب البروتوكولات الموقعة سيتم رعاية المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي الذي يعد أحد أهم مشروعات وزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف المواهب الرياضية بعدد27 محافظة وعدد 11 رياضة اولمبية، ويستهدف تدعيم المنتخبات القومية بأفضل العناصر في اولمبياد 2024 و2028، كما تتضمن الرعاية مراكز الشباب ومشروع قطار الشباب، ورعاية مهرجان ابداع لاكتشاف الموهوبين.

يأتي ذلك دعمًا لأنشطة الوزارة ويعد مجال الشباب والرياضة أحد أهم المحاور الرئيسية التي تؤمن بها البنوك المصرية وتدعمها، ونظرًا لأهمية ممارسة الرياضة واكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، وما تمثله الرياضة من قيمة للشباب، والمساهمة في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الدولة من تشجيع ممارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية للمواطنين.

حضر مراسم التوقيع مديرو قطاعات الرعاية والخدمات المجتمعية بالبنوك المشاركة في التوقيع، الى جانب حضور كل من د. عبدالأول محمد معاون الوزير لشئون البطولة، ود. محمد عبدالمنعم مدير الوحدة الاقتصادية.