حرص كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفينتوس الإيطالي على استعراض مهاراته بالكرة أثناء قيامة بالتدريب مع فريقه.
ونشر كريستيانو فيديو عبر حسابه بمواقع الاجتماعي انستجرام وهو يقوم بتنطيط الكرة.
يذكر أن فريق يوفنتوس توج بلقب السوبر الإيطالي بعد فوزه على نابولي بهدفين دون رد.
وأحرز كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، الهدف الأول لفريقه، خلال الدقيقة 64 من زمن اللقاء، لينفرد بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في كرة القدم برصيد 760 هدفًا.
وسجل ألفارو موراتا الهدف الثاني في الدقيقة 90+5. وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء من جانب نادي نابولي، بعدما أضاع لورينزو إنسيني ضربة الجزاء في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.
يوفينتوس: دي ليخت تعافى من فيروس كورونا
وتعد البطولة هي التاسعة لفريق ليوفينتوس والأولي لبيرلو كمدرب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رونالدو يستعرض مهاراته بالكرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.