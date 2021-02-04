البنك الاهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لـ الجونة

قرر محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي دخول فريق البنك الأهلي معسكرا مغلقا قبل 48 ساعة من مواجهة الجونة السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز والتي يستضيفها ملعب المقاولون العرب في الثانية والنصف عصرًا.
وكان فريق البنك الأهلي قد أجرى أمس الأربعاء مسحة كورونا ضمن الإجراءات الطبية المتبعة من قبل إتحاد الكرة المصري لأندية الدوري المصري الممتاز وجاءت نتيجة المسحة سلبية لجميع لاعبي وجهاز فريق البنك الأهلي.
ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الـ14 برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن أسوان و المقاولون وطلائع الجيش أصحاب المراكز الـ 13،14،15 على الترتيب.
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