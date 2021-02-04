أكتبوا تاريخكم .. نبيل الحلفاوي يدعم الأهلي قبل مواجهة الدحيل

وجه الفنان نبيل الحلفاوي الدعم للنادي الأهلي في أولى مبارياته بكأس العالم للأندية أمام الدحيل القطري.
وغرد نبيل الحلفاوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "قبل ساعة ونصف من الطريق إلى نصف النهائي أعتقد أن احترام المنافس ودراسته جيدا والاستعداد له قد أخذ حقه وزيادة. بقيت كلمة لرجال الأهلي أنتم الأقوى.. أكتبوا تاريخكم بما يليق بكم المربع الذهبي في انتظاركم".
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مباراته الأولي أمام الدحيل القطري في مونديال العالم للاندية في السابعة والنصف من مساء اليوم.
واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني علي أغلب التشكيلة الرئيسية التي سيخوض بها مباراة اليوم وتضم محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه أحمد رمضان بيكهام - بدر بانون ( ياسر إبراهيم) - أيمن أشرف - علي معلول حمدي فتحي - وعمرو السولية - أليو ديانج ( أفشه) محمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووالتر بواليا.
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