نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاهلي يجري عمليات الإحماء قبل مباراة الدحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نزل منذ قليل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، من أجل إجراء عمليات الإحماء قبل مواجهة الدحيل بمونديال الأندية.

وأجرى لاعبو الفريق، عمليات الإحماء فور الوصول إلى أرضية الملعب، حيث يدخل الفريق بعد قليل لتلقي بعض التعليمات الأخيرة من الجهاز الفني قبل انطلاق اللقاء.

وكانت حافلة الفريق وصلت منذ قليل إلى ملعب المدينة التعليمية، وقبل انطلاق اللقاء بساعة ونصف حسب تعليمات الاجتماع الفني.

ويلتقي الأهلي نظيره الدحيل القطري، مساء اليوم على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.