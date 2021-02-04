نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يرغب في تمديد عقد نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية، إلى رغبة يوفنتوس في تمديد عقد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تألقه في الفترة الأخيرة.

وقالت صحيفة «توتو سبورت» أن إدارة يوفنتوس تفكر جديًا في تمديد عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لعام إضافي لينتهي في 2023 بدلًا من 2022".

وتابعت الصحيفة أن من أهم الأسباب التي دفعت إدارة فريق السيدة العجوز على التحرك في تمديد عقد رونالدو هو شعوره بالراحة في تورينو ودوره المهم مع الفريق الفترة الماضية.

وأضافت الصحيفة أنه قد تمت مناقشة مسألة تمديد عقد رونالدو بشكل ودي بين فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، وخورخي ميندي، وكيل أعمل رونالدو، وفي انتظار تحول المناقشات للطابع الرسمي الفترة المقبلة.

وقدم رونالدو مستوى مميز في مباراة يوفنتوس الماضية أمام إنتر ميلان في كأس إيطاليا بتسجيله هدفي الفوز، ليستمر في سلسلة أرقامه التهديفية الميزة مع فريق السيدة العجوز هذا الموسم، ويتصدر رونالدو الذي يبلغ عامه الـ36 ترتيب صدارة هدافي الكالتشيو برصيد 15 هدفًا.