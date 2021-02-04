نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف الآن على تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره الدحيل القطري، مساء اليوم الخميس، في مستهل مشوار القلعة الحمراء في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية، في قطر في الفترة ما بين 4 إلى 11 فبراير الجاري.

وينتظر نادي بايرن ميونيخ الألماني، الفائز من مباراة الأهلي والدحيل، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وتنقل مجموعة قنوات بي ان سبورت BeIN sport مباراة الأهلي والدحيل، على قناتين أحدهما مفتوحة والأخري مشفرة.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية:

تردد: 12765 أو 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 2750

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.