نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مونديال الأندية.. محمود حسين يدعم الأهلي قبل مواجهة الدحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ​​​​​​​

حرص الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على توجيه رسالة دعم إلى فريق الكرة بالنادي الأهلي، قبل مواجهة الدحيل القطري، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وقال حسين، في تديونة عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل الأمنيات الطيبة والدعوات بالتوفيق لممثل الكرة المصرية اليوم النادي الأهلي، في بداية مشوار كأس العالم للأندية".

ويواجه الأهلي نظيره الدحيل في السابعة والنصف، مساء اليوم الخميس، على ملعب "المدينة التعليمية"، في ربع نهائي مونديال الأندية.

ويخوض الأحمر المباراة بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك الدحيل في البطولة بصفته صاحب الضيافة.