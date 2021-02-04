نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يُهدد نجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هدد المدرب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لنادى الزمالك، إسلام جابر لاعب الفريق بمزيد من التجميد خلال الفترة المقبلة حال عدم استعادة مستواه الفنى المعروف.

وأبدى باتشكيو غضبه الشديد فى الغرف المغلقة بعد المستوى الضعيف الذى ظهر به اللاعب فى مواجهة غزل المحلة بعد مشاركته فى الشوط الثانى.

وجاء غضب باتشيكو بسبب تراجع مستوى اللاعب وفى نفس الوقت مطالبة اللاعب بشكل مستمر له العودة للتشكيل الأساسى.

وخسر الزمالك أمام غزل المحلة، وسوف يلتقى الفريق يوم الأحد الاتحاد السكندرى.