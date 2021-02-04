نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مجاناً” القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للأنديه 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للأنديه ينتظر الملايين من عشاق كرة القدم لانطلاق فعاليات بطولة المونديال للأندية لعام 2021، كما يسعى الجميع للحصول على ترددات القنوات الناقلة لهذا الحدث الرياضي العظيم، وسوف نتعرف خلال موقع زيادة على القنوات الأربعة المفتوحة التي تمتلك حقوق البث عبر السطور القليلة التالية.

القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للأنديه 2021



يبحث الكثير من محبي الساحرة المستديرة وخاصة مم يرغبون في مشاهدة مباريات النادي الأهلي في مسابقة كأس العالم للأندية 2021 عن ترددات القنوات الفضائية المفتوحة التي سوف تقوم ببث المباريات بجودة عالية، والتي تبلغ عددها أربعة قنوات وهي كما يلي:

قناة الكأس القطرية المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات

التردد:11919

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز 27500.

قناة تي في سبورت البولندية

القمر الصناعي: هوت بيرد.

التردد:10834

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز:27500.

قناة ميديا إيست الفضائية الإيطالية

القمر الصناعي: هوت بيرد.

التردد:11432

الاستقطاب:عمودي.

معامل الترميز: 27500.

قناة بي ان تي في الفضائية البلغارية

القمر الصناعي: هيلاس سات.

التردد:12565.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز:29900.

مجموعة Bein sports تعلن بث مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري عبرقناتها المفتوحة BEIN SPORTS HD

أعلنت مجموعة بي ان سبورت عن بث مباراة الأعلي المصري والدحيل المصري يوم الخميس الموافق 4 فبراير مجاناً عبر قناتها المفتوحة (تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة) وترددها كالتالي:

عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد 11566

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2021

يترقب جميع مشجعي النادي الأهلي في مصر والعالم العربي مشاهدة أولى مباريات الفريق في بطولة المونديال للأندية لعام 2021، والمقامة بدولة قطر، وذلك بعد تتويجه بالبطولة الإفريقية، بعدما فاز على المنافس الأول له نادي الزمالك.

وسوف تقام مباراة النادي الأهلي أمام الفريق القطري الدحيل في الرابع من شهر فبراير 2021 في الدور الربع نهائي والتي وصفت بأنها سوف تكون مبارة صعبة حيث يلعب فيها النادي الأهلي ضد فريق الدحيل على أرضه وفي وسط جماهيره، وذلك في تمام الساعة السابعة وثلاثين دقيقة، ومن المفترض أن يلاقي الفريق الفائز مع فريق بايرن ميونخ الألماني في الثامن من شهر فبراير في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لعام 2021 .