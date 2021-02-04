نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري في المقال التالي

عمر شويل - جدة انطلقت من الدوحة ثاني مباراة من مباريات كأس العالم للأندية والذي يلعب في الدوحة، والمباراة بين فريقي الأهلي المصري والدحيل القطري، وقد بدأت المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتقام المباراة على أستاد المدينة التعليمية بالدوحة.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

ويتم إذاعة المباراة على قناة بي إن سبورت إتش دي beinsports hd المفتوحة، والتي تبث على أقمار نايل سات وعرب سات وسهيل سات على الترددات التالية:

نايل سات 12064 أفقي مع معدل الترميز 27500 عرب سات 12379 أفقي مع معدل الترميز 27500 سهيل سات 11547 أفقي مع معدل الترميز 27500

لون قميص الأهلي في مباراة الأهلي والدحيل

ويلعب فريق الأهلي بالزي الاحتياطي باللون الرمادي، مع المدرب بيتسو موسيماني، ومحمد الشناوي في حراسة المرمى ونجوم الفريق من بينهم علي معلول ومحمد هاني ومحمد مجدي قفشة، بينما يلعب فريق الدحيل بالقميص باللون الأحمر، ويلعب نادي الدحيل بثلاثة مدافعين من بداية المباراة، مع بداية قوية للفريقين، وتموقع جيد للاعبي نادي الدحيل مع الدقائق الأولى من عمر المباراة.

نتيجة مباراة الأهلي والدحيل القطري

وبعد مرور حوالي 8 دقائق من المباراة مازالت النتيجة 0-0 للفريقين، مع سيطرة للنادي الأهلي دون وجود هجمات خطيرة من أيًا من الفريقين.