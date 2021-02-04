شوط أهلاوي .. شوبير يشيد بأداء المارد الأحمر أمام الدحيل القطري

أعرب الاعلامي أحمد شوبير عن سعادته بأداء النادي الاهلي خلال الشوط الأول بين نادي الدحيل بقطر . وغرد شوبير من خلال حسابه الشخصي قائلا : " شوط اهلاوي .. يارب التاني إن شاء الله " . انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ومنافسه الدحيل القطري بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.

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