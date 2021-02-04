مونديال الأندية.. الأهلي يزلزل الدوحة ويتقدم على الدحيل 1-0 في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ومنافسه الدحيل القطري بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.

ضربة البداية كانت من نصيب النادي الأهلي، بدأها بهجمة على مرمى الدحيل ولكن لم تكتمل واستقرت بين أقدام دفاع الفريق القطري.

حاول الدحيل الانطلاق من ناحية محمد هاني لاعب الأهلي في الجبهة اليمنى، في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، ولكن كان هاني يقظا ومنع ايدنيلسون من المرور بخطأ لصالح الدحيل.

وسدد فريق الدحيل أول كرة له في الدقيقة الرابعة، على مرمى محمد الشناوي ولكن كانت بعيدة عن المرمى ولم تشكل أي اختبار على شنو.

وصل الأهلي لأول مرة في الدقيقة 6 الى مرمى الدحيل، عن طريق محمد مجدي أفشة الذي مرر كرة بينية مميزة لوالتر بواليا تركها لتصل لطاهر محمد طاهر الذي توغل وسدد كرة ولكن خرجت لركنية أولى لصالح المارد الأحمر.

وهتفت جماهير الأهلي باسم مؤمن زكريا في الدقيقة 8 من عمر المباراة احياء لموهبة اللاعب الذي أصاب بمرض نادر خلال الآونة الأخيرة، ويعيش في فترة علاجية خلال الفترة الحالية.

وكاد أن يفعلها حسين الشحات ويهز الشباك في الدقيقة 11 من عمر المباراة، بعد مراوغة دفاع الدحيل والوصول الى المرمى ولكن تدخل الحارس بقوة وأبعد الكرة.

وظهر الحذر على الدحيل وبدأ ترتيب صفوفه ودفاعاته من جديد، لتفادي هجوم الاهلي الذي بدأ في الوصول الى المرمى كثيرًا.

هدأ اللقاء في ظل سيطرة أهلاوية على الكرة، دون أي خطورة على مرمى الدحيل.

وأحكم الدحيل دفاعاته امام الأهلي، ومنع اي لاعب من المرور الى منطقة الجزاء، حتى تخطى لاعبو المارد الأحمر أكثر من 9 تمريرات دون الوصول الى منطقة جزاء الفريق القطري.

وفي الدقيقة20 هتفت الجماهير لشهداء جماهير نادي الزمالك احياء لذكراهم، في لفتة طيبة من جماهير النادي الاهلي.

وتلقى حمدي فتحي لاعب الأهلي أول بطاقة صفراء في المباراة في الدقيقة 27 بعد تدخل قوي مع لاعب خط وسط فريق الدحيل القطري.

وفي الدقيقة 31 سدد حسين الشحات كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ليتقدم الأهلي على الدحيل 1-0.

وزادت السيطرة من الاهلي عقب تسجيل الهدف الأول، وحاول مجدي قفشة ومعلول تعزيز التقدم للمارد الأحمر، وصنعا هجمة رائعة في الدقيقة 33 ولكن تمكن دفاع الدحيل من التدخل وحرمان الأهلي من الهدف الثاني.

انفرد والتر بواليا لاعب الأهلي بحارس مرمى الدحيل صلاح زكريا، وسجل الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

وطالب لاعبو الدحيل بالعودة لخاصية الـ VAR، وبالفعل خضع الحكم لطلبهم وحكم بالغاء الهدف بداعي التسلل على والتر بواليا لاعب الأهلي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا.

بينما دخل فريق الدحيل بهذا التشكيل:

حراسة المرمى: علي صالح زكريا

الدفاع: محمد موسى - بسام الراوي - مهدي بن عطيه - احمد ياسر المحمدي

الوسط: إدميلسون، كريم بوضياف، على كريمي، سلطان البريك

الهجوم: اولونجا- دودو