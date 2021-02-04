نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد مرور 20 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي والدحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال التعادل السلبي يسيطر مباراة الأهلي أمام نظيره الدحيل القطري والمقامة على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة في بطولة كأس العالم للأندية.

وبعد مرور 20 دقيقة من عمر اللقاء لا تزال الشباك عذراء ولم تتلقى أي أهداف رغم محاولات كلا الفريقين وتحديدا من جانب فريق الأهلي الذي سنحت له فرصة خطيرة في الدقيقة 11 عن طريق حسين الشحات لكن صلاح زكريا حارس الدحيل تصدى لها ببراعة.

ويبحث كلا الفريقين عن إحراز الهدف الأول وفرض السيطرة على مجريات اللقاء ال1ي يقام في حضور جماهيري بالملعب الذي سيكون أحد ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022.