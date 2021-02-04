اللجنة المؤقتة للطائرة تطلب تنظيم بطولة إفريقيا للشباب والشابات دون الحصول على موافقات مسبقة

مع العلم بإنه في حالة عدم تمكن الاتحاد الإفريقي من تنظيم هذه البطولات الإفريقية للمراحل السنية التى تم تحديدها، و طبقا لقواعد الاتحاد الدولي و قرار مجلس ادارة الاتحاد الدولي، سيتم تأهيل الفرق الأعلي في التصنيف والترتيب العالمي لكل مرحلة سنية، و هو ما سيسمح لجميع المنتخبات المصرية بالمشاركة فى بطولات العالم بدون تصفيات، لأنها الأعلي في التصنيف العالمي، ولذلك فلا داع من الأصل لتقديم طلب التنظيم، أو المشاركة فى حالة عدم إعدادالمنتخبات بشكل.

. علي الجانب الأخر و بنفس الأسلوب تم التحرك لاقناع بعض الأندية المصرية لتنظيم بطولتي الأندية للرجال و الانسات في نهاية شهر مارس و بداية أبريل النقبلين، هذا العام و من خلال ضغوط كبيرة يقوم بها أحد الأشخاص المصريين لدعم الاتحاد الإفريقي و رئيسته المغربية، أملا في الحصول علي منصب، و بعد قيامه بالجهود الحثيثة للمساعدة علي تنظيم البطولات سافر إلى المغرب لعرض ما تم التوصل إليه من نتائج في هذا الأمر .