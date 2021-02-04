نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرج هيثم جنيدى ينتهي من تصوير برنامج الخطيب الجديد على قناة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى المخرج هيثم جنيدي من تصوير برنامج الصندوق الأحمر لـ الإعلامي إيهاب الخطيب ومن المقرر عرضه على قناة الأهلي الأونلاين حيث يتناول البرنامج أخبار وكواليس النادي الأهلي بجانب كل ما يدور على الساحة من أحداث سواء تخص الأندية المنافسة أو اتحاد الكرة والاتحاد الأفريقي للعبة

ويعد برنامج الصندوق الأحمر أحدث إنتاج من قناة الأهلي أونلاين التى يشرف عليها هيثم جنيدي وتقدم برامج خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل يلا يا أهلي ودرع الأهلي ونشرتين باللغتين الإنجليزية والفرنسية لكل جماهير النادي ومتابعيه حول العالم.

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا "دور الـ16"، عقب الفوز بخماسية دون رد على حساب نادي سونيديب بطل النيجر، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة؛ حيث فاز الأهلي في مباراة الذهاب بهدف نظيف، وفاز أمس برباعية نظيفة.

وجاء الهدف الأول للأهلي، في الدقيقة 13 عقب أسيست من وليد سليمان إلي طاهر محمد طاهر الذي انفرد بمرمي سونيديب بطل النيجر، وسجل الهدف الأول.

سجل الهدف الثاني وليد سليمان في الدقيقة 37، عقب عرضية أرضية من علي معلول داخل منطقة الجزاء تصل إلي وليد سليمان داخل الصندوق ليسددها على يسار حارس سونيديب بطل النيجر.

جاء الهدف الثالث عن طريق بدر بانون في الدقيقة 68 من ركلة جزاء سددها على يمين الحارس، ليُسجل أول أهدافه الأفريقية مع النادي الأهلي.

واختتم التهديف محمود عبد المنعم كهربا بالهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

بينما سجل هدف الأهلي في مباراة الذهاب اللاعب المالي أليو ديانج، ليتأهل بطل دوري أبطال أفريقيا في النسخة الأخيرة إلي دور المجموعات.

وعقب المباراة قرر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي، عدم منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة نادي سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبلة في إطار الجولة السادسة من مسابقة الدوري العام المصري.