نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يهدد نجمي الزمالك بالاستبعاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية توتر شديد في العلاقة بين البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لنادى الزمالك، مع عدد من اللاعبين بالفريق خلال الساعات الماضية.

وفقا لمصادر مقربة من نادي الزمالك فإن هناك غضب كبير من جانب باتشيكو اتجاه بعض النجوم بالفريق، ويأتى على رأسهم أحمد سيد "زيزو" الذى تراجع مستواه منذ انطلاق الموسم وأصبح غير مؤثر فى الخط الأمامى.

وهدد باتشيكو المحترف المغربى أشرف بن شرقى بالتجميد خلال الفترة المقبلة، حال عدم استعادة المستوى الذى كان يؤدى به فى الموسم الماضى.

وعرض نادى الزمالك للهزيمة فى الجولة الماضية أمام غزل المحلة، كما يستعد الفارس الأبيض لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم الأحد.