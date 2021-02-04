حسين الشحات يحقق رقمًا قياسيًا وينضم لقائمة هدافي الأهلي بكأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة - حقق حسين الشحات لاعب الأهلي رقمًا قياسيًا في بطولة كأس العالم للأندية بعدما سجل الهدف الأول لفريقه في مرمى الدحيل القطري خلال المباراة المقامة بين الفريقين حاليًا، على استاد المدينة التعليمية في الدور ربع النهائي للبطولة.

وجاء هدف حسين الشحات في الدقيقة 30 من تسديدة قوية على حدود منطقة جزاء الفريق القطري.

وأصبح حسين الشحات أول لاعب مصري يسجل هدفين مع فريقين مختلفين بكأس العالم للأندية، حيث سجل هدفًا بقميص العين الإماراتي في مرمى الترجي التونسي في نسخة البطولة عام 2018، قبل أن يسجل للأهلي في مرمى الدحيل اليوم.

وانضم الشحات إلى قائمة هدافي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية والتي يتصدرها محمد أبوتريكة برصيد 4 أهداف، يليه الأنجولي فلافيو برصيد 3 أهداف، ثم عماد متعب وسجل هدفين، بينما سجل السيد حمدي هدفًا وحيدًا.

وأنهي النادي الأهلي الشوط الأول من مباراته ضد الدحيل القطري متقدمًا بهدف "الشحات" ليقترب من التأهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم.