اشاد الاعلامي ابراهيم فايق باداء النادي الاهلي اليوم امام فريق الدحيل بكأس العالم للاندية .

غرد ابراهيم فايق من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : " الأهلي يتحكم في الملعب طولا وعرضا.. يفرض ايقاعه واسلوبه.. يهاجم بقوة ويضغط بحماس ويستحوذ بإيجابية.. ٤٥ دقيقة تاريخية للأهلي في المونديال أمام الدحيل " . انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ومنافسه الدحيل القطري بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إبراهيم فايق : 45 دقيقة تاريخية لـ الأهلي في المونديال أمام الدحيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.