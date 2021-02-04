تعليق ناري من علاء مبارك على هزيمة الأهلي لـ الدحيل

أشاد علاء مبارك بأداء النادي الأهلي أمام الدحيل القطري بافتتاح مبارياته بكأس العالم للأندية بقطر. وكتب علاء مبارك من خلال حسابه الشخصي تويتر قائلا: " فريق كبير إن شاء الله يفوز الأهلي". وانتهت المباراة بفوز الأهلي على منافسه الدحيل القطري بهدف دون رد، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.

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