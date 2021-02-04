الأهلي يواجه بايرن ميونيخ في نصف النهائي بعد الفوز 1-0 على الدحيل

انتهت أحداث مباراة الأهلي ومنافسه الدحيل القطري بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء الافتتاحي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.

الشوط الأول..

ضربة البداية كانت من نصيب النادي الأهلي، بدأه بهجمة على مرمى الدحيل ولكن لم تكتمل واستقرت بين أقدام دفاع الفريق القطري.

حاول الدحيل الانطلاق من ناحية محمد هاني لاعب الأهلي في الجبهة اليمنى، في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، ولكن كان هاني يقظ ومنع ايدنيلسون من المرور بخطأ لصالح الدحيل.

وسدد فريق الدحيل أول كرة له في الدقيقة الرابعة، على مرمى محمد الشناوي ولكن كانت بعيدة عن المرمى ولم تشكل أي اختبار على شنو.

وصل الأهلي لأول مرة في الدقيقة 6 إلى مرمى الدحيل، عن طريق محمد مجدي أفشة الذي مرر كرة بينية مميزة لوالتر بواليا تركها لتصل لطاهر محمد طاهر الذي توغل وسدد كرة ولكن خرجت لركنية أولى لصالح المارد الأحمر.

وهتفت جماهير الأهلي باسم مؤمن زكريا في الدقيقة 8 من عمر المباراة إحياءً لموهبة اللاعب الذي أصيب بمرض نادر خلال الآونة الأخيرة، ويعيش في فترة علاجية خلال الفترة الحالية.

وكاد أن يفعلها حسين الشحات ويهز الشباك في الدقيقة 11 من عمر المباراة، بعد مراوغة دفاع الدحيل والوصول إلى المرمى ولكن تدخل الحارس بقوة وأبعد الكرة.

وظهر الحذر على الدحيل وبدأ ترتيب صفوفه ودفاعاته من جديد، لتفادي هجوم الأهلي الذي بدأ في الوصول إلى المرمى كثيرًا.

هدأ اللقاء في ظل سيطرة أهلاوية على الكرة، دون أي خطورة على مرمى الدحيل.

وأحكم الدحيل دفاعاته أمام الأهلي، ومنع أي لاعب من المرور إلى منطقة الجزاء، حتى تخطى لاعبو المارد الأحمر أكثر من 9 تمريرات دون الوصول إلى منطقة جزاء الفريق القطري.

وفي الدقيقة20 هتفت الجماهير لشهداء جماهير نادي الزمالك إحياء لذكراهم، في لفتة طيبة من جماهير النادي الأهلي.

وتلقى حمدي فتحي لاعب الأهلي أول بطاقة صفراء في المباراة في الدقيقة 27 بعد تدخل قوي مع لاعب خط وسط فريق الدحيل القطري.

وفي الدقيقة 31 سدد حسين الشحات كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ليتقدم الأهلي على الدحيل 1-0.

وزادت السيطرة من الأهلي عقب تسجيل الهدف الأول، وحاول مجدي قفشة ومعلول تعزيز التقدم للمارد الأحمر، وصنعا هجمة رائعة في الدقيقة 33 ولكن تمكن دفاع الدحيل من التدخل وحرمان الأهلي من الهدف الثاني.

انفرد والتر بواليا لاعب الأهلي بحارس مرمى الدحيل صلاح زكريا، وسجل الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

وطالب لاعبو الدحيل بالعودة لخاصية الـ VAR، وبالفعل خضع الحكم لطلبهم وحكم بإلغاء الهدف بداعي التسلل على والتر بواليا لاعب الأهلي.

الشوط الثاني..

بدأ الدحيل القطري شوط المباراة الثاني بشكل مختلف، وظهر شكله الهجومي وبدأ يهدد مرمى النادي الأهلي بشكل ملحوظ.

وجاء الرد سريعًا من الأهلي عن طريق طاهر محمد طاهر الذي توغل بين دفاعات الدحيل، ودخل منطقة الجزاء وهدد مرمى الفريق القطري.

وتعرض والتر بواليا إلى السقوط بعد اشتباكه مع أحد مدافعي فريق الدحيل، وتوقفت المباراة لتلقي اللاعب العلاج؛ واستمر بواليا في الملعب دون الخروج.

وأجرى بيتسو موسيماني التبديل الأول في الدقيقة 53 بخروج حمدي فتحي ونزول أليو ديانج كتبديل تكتيكي لزيادة الحس الهجومي.

وأخطأ لاعبو الأهلي مرتين الأولى عن طريق محمد هاني الذي مرر كرة للمنافس ارتدت بهجمة خطيرة على المارد الأحمر، والثانية من أيمن أشرف بنفس الطريقة.

وفي هجمة خطيرة سدد لاعب الدحيل القطري كرة مخادعة كادت أن تسكن شباك الأهلي في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

وتألق الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنع لاعبي الدحيل من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 63 من عمر المباراة في كرة رائعة من هجوم الفريق القطري منعها شنو من الدخول في مرماه.

وسقط عمرو السولية لاعب الأهلي في كرة تدخل خلالها على لاعب الدحيل في منتصف الملعب واستحضر الجهاز الطبي لتلقي العلاج.

وأجرى الأهلي تبديلين دفعة واحدة بخروج طاهر محمد طاهر وحل أكرم توفيق بدلًا منه وخروج والتر بواليا ونزول مروان محسن في الدقيقة 71.

وخرج أحمد ياسر وحل إسماعيل محمد بدلًا منه كتغيير هجومي لفريق الدحيل في الدقيقة 72.

واختار اليو ديانج لاعب وسط الأهلي الحل الفردي في الدقيقة 77 من عمر المباراة، وسدد كرة قوية تجاه مرمى الدحيل انتزعت آهات الجماهير ولكن مرت بسلام على المرمى.

وللمرة الثالثة ينقذ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي شباكه من الاهتزاز ويتصدى لرأسية اسماعيل محمد البديل في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

وأوقف الحكم المباراة بطريقة غريبة من أجل إجراء تبديل للدحيل وآخر للأهلي، وخرج حسين الشحات وحل مكانه صلاح محسن، ونزل لويس مارتن بدلًا من علي كريمي لاعبا الدحيل.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية في اللقاء وجاءت من نصيب مهدي بن عطية لاعب الدحيل في الدقيقة 85.

وانتهت المباراة بفوز النادي الأهلي بهدف دون رد في افتتاحية بطولة كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا.

بينما دخل فريق الدحيل بهذا التشكيل:

حراسة المرمى: علي صالح زكريا

الدفاع: محمد موسى - بسام الراوي - مهدي بن عطيه - احمد ياسر المحمدي

الوسط: إدميلسون، كريم بوضياف، على كريمي، سلطان البريك

الهجوم: اولونجا- دودو