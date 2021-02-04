خالد الغندور: الدحيل فريق أقل من العادي

انتقد الاعلامي خالد الغندور، أداء فريق الدحيل أمام الأهلي في أول مباريات كاس العالم للأندية.



وكتب خالد الغندور عبر تويتر قائلا "لما اتكلم في الكرة الكل يسمع انا قلت مباراة سهلة للأهلي والدحيل فريق اقل من العادي ".

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول في مرمى الدحيل القطري، في اللقاء الإفتتاحي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.



سدد حسين الشحات كرة صاروخية مباغتة في الدقيقة 31 من عمر المباراة من خارج منطقة الجزاء ليتقدم الأهلي على الدحيل 1-0.

