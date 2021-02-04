نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي غاضب من تصريحات نجوم باريس سان جيرمان عنه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة من الغضب سيطرت على نجم وقائد برشلونة، ليونيل ميسي، بسبب تصريحات بعض لاعبي باريس سان جيرمان حول مستقبله، بالإضافة لتسريب عقده مع ناديه، بحسب تقرير صحفي كتالوني.

ووصف المدرب رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة هذه التصريحات بـ"قلة الاحترام"، معتبرًا أن هذه الأحاديث، تهدف لإشعال المواجهة المرتقبة بين الفريقين، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن مصادر مقربة من قائد البلوجرانا، اليوم الخميس، أن الأخير سئم الشائعات التي تربطه بباريس سان جيرمان، مؤكدا أنه لا علاقة له بها، وكان ميسي قد صرح مؤخرًا، بأنه لن يتخذ أي قرار بخصوص مصيره، إلا بعد نهاية الموسم الجاري.

وتابعت الصحيفة أن المقربين من ميسي، يقولون إنه لم يتحدث مع أي شخص من النادي الباريسي حول مستقبله، وخطته هي تأجيل حسم مصيره، على الأقل حتى انتخابات برشلونة المقررة في 7 مارس المقبل، للحديث مع الرئيس الجديد.