نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراتي الزمالك في مستهل دور المجموعات الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مسؤولو الإتحاد الإفريقي عن موعد مباراتي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في الجولتين الأولى والثانية بدور المجموعات للنسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر إقامة مباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، يوم 12 فبراير الجاري، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وأسند مسؤولو الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مواجهة الزمالك ضد مولودية الجزائر، تحكيميا إلى الإثيوبى باملاك تسيما بمعاونة كينيدى موسى، وتيميسيجن أباكو.

ويخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مباراته الثانية في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، أمام تونجيث السنغالي يوم 23 فبراير الجاري في السنغال على ملعب لات ديور.

ويتولى مهمة إدارة لقاء الزمالك ضد تونجيث السنغالي بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، البوروندي باسيفيك ندابيهاونيمانا إدارة المباراة، يعاونه جوستاف باجوما، وايرفيه كاكونزى.